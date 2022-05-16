洛時：醫師陪母上教會遇槍擊亡 蕭美琴推文致哀

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（中央社洛杉磯15日綜合外電報導）美國南加州的台灣教會今天發生槍擊案，造成1死5傷。「洛杉磯時報」報導，死者是一名陪母親到教會的40多歲醫師；報導也提到駐美代表蕭美琴推文致哀。

駐洛杉磯辦事處副處長林暉程在電話訪問中告訴中央社，南加州警方今天下午約1時26分接獲通報發生槍擊案，60多歲台裔槍手對一群正在台灣教會活動的教徒開槍，造成1人當場死亡，另有4人重傷、1輕傷。

事發後，駐美代表蕭美琴在推特發文表示「震驚、悲痛」。她說：「我與受害者家屬和台裔美國人社群都深感悲痛，並祈禱傷者早日康復。」

這起槍擊發生在加州橘郡（Orange County）城鎮拉古納伍茲（Laguna Woods）日內瓦長老會教堂（Geneva Presbyterian Church），附近是退休社區。

「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）報導，加州約巴林達（Yorba Linda）市議員黃瑞雅（Peggy Huang）表示，槍擊案罹難者是一名40多歲男性，職業是醫師，他並不常去拉古納伍茲的這間教會，今天是陪母親到教會時不幸遇難。

根據警方公布的資料，傷者為4男1女，年紀在66歲至92歲不等。

黃瑞雅還透露自己的雙親都是這個教會成員，但自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發就在台灣，今天才沒有在案發現場。

「因疫情留在台灣結果是幸事，要不然兩老今天就會在（槍案）現場。」

橘郡副警長海洛克（Jeff Hallock）表示，警方在現場找到兩把手槍，目前還在釐清犯案動機。

海洛克說，槍擊案發生時，教堂內的教徒表現英勇，如果不是他們迅速介入制伏槍手，可能會有更多傷亡。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1110516