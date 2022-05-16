美週末再傳槍擊案 南加州教堂至少1死5傷1嫌被捕

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美國南加州1間教堂15日午後爆發槍擊案，造成至少1人喪生、5人受傷，事發後警方到場調查。（法新社）

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（中央社洛杉磯15日綜合外電報導）美國有關當局說，南加州1間教堂今天午後爆發槍擊案，造成至少1人喪生、5人受傷，1名嫌犯已遭逮捕。紐約州水牛城昨天才發生超市槍擊事件。

綜合路透社和法新社報導，這起槍擊於下午1時26分發生在加州城鎮拉古納伍茲（Laguna Woods）日內瓦長老會教堂（Geneva Presbyterian Church），人口1.6萬的拉古納伍茲位在洛杉磯東南方約70公里。

橘郡警長辦公室（Orange County Sheriff's Department）在推特一則訊息中說，所有受害者都是成年人並已送醫，另有1人當場喪生。

這是美國這個週末至少第2起大規模槍擊案。紐約州水牛城（Buffalo）昨天有一名18歲白人男性在多是非裔的社區一家超市開火，造成10死3傷，警方形容是「仇恨犯罪，且是有著種族動機的暴力極端主義」。

加州有關當局尚未對今天教堂槍擊事件背後可能動機做出任何聲明。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1110516