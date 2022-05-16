美國南加州教堂槍擊案1死5傷 洛時：受害者多是台裔

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美國南加州一間教堂15日午後爆發槍擊案，造成至少1人喪生、5人受傷，事發後警方到場調查。（法新社）

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（中央社洛杉磯15日綜合外電報導）美國南加州一間教堂今天爆發槍擊案，造成至少1人喪生、5人受傷，「洛杉磯時報」引述有關當局報導，受害者多是亞裔，主要是台裔。

「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）報導，一名槍手當時在加州城鎮拉古納伍茲（Laguna Woods）對一群台灣教會會眾開火，造成1死5傷，其中4人重傷。

這起槍擊發生於下午1時26分，地點在特羅路（El Toro Road）24000號街區的日內瓦長老會教堂（Geneva Presbyterian Church）。

執法消息人士說，警方認為嫌犯是一名原本來自拉斯維加斯（Las Vegas）的68歲亞裔男子，很可能不是當地人。目前尚無法取得其他細節。

美聯社報導，加州橘郡（Orange County）警長發言人說，事發當時教堂內的民眾據信多是台裔。

警方說，案發前，有30到40人在上午教堂禮拜後聚在一起吃午飯。警方獲報發生槍擊案後趕到現場，發現教徒已合力制伏槍手並且將他五花大綁。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1110516

影片來源：ABC News