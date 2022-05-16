槍擊案後譴責種族極端主義 拜登將赴水牛城致哀

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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國紐約州水牛城非裔社區超市昨天發生大規模槍擊案，總統拜登今天強烈譴責種族極端主義，並呼籲國民終結這種「仍是美國靈魂汙點」的仇恨。他17日將偕同夫人赴水牛城致哀。

拜登今天在華府一場殉職員警追悼會上表示，一名槍手昨天下午手持作戰武器、懷著仇恨心理單獨行凶，在紐約州西部一家超市冷血殺害10名無辜民眾。

拜登表示：「我們必須一起努力化解這種仍是美國靈魂汙點的仇恨。」他還說，有關當局仍在蒐集事證。

但拜登提到，司法部已宣布正朝「仇恨犯罪、出於種族動機的白人至上主義行徑與暴力極端主義」方向調查此案。

拜登說：「大家心情再度感到沉重…但我們的決心絕不能動搖。」

一名18歲白人男性昨天下午在紐約州水牛城（Buffalo）一家連鎖超市開槍，造成至少10死3傷，受害人當中包括11名非裔。警方表示，這名嫌犯身穿防彈衣，手持半自動突擊步槍，並一度在社群媒體平台上直播攻擊過程。

白宮聲明表示，拜登與第一夫人17日將前往水牛城，「與在這場毫無道理的駭人大規模槍擊案中失去10人性命的社區一同哀悼」。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1110516