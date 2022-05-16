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首頁 / 政治

南加州槍擊案台裔傷亡 外交部慰問允全力協助

2022/5/16 13:02
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（中央社記者黃雅詩台北16日電）美國南加州爾灣台灣基督長老教會發生槍擊事件，外交部今天表示，駐洛杉磯辦事處已在第一時間啟動緊急應變計畫，外交部並已請駐處向槍擊事件中無辜傷亡的台灣僑民及其親屬，表達最誠摯的慰問與深切哀悼。

外交部發言人歐江安今天向中央社表示，美國南加州爾灣台灣基督長老教會（Irvine Taiwanese Presbyterian Church）於美西時間15日下午發生槍擊事件，駐洛杉磯辦事處立即向當地警政等單位查證，其中1位死者及5位傷者均為台裔人士。

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歐江安表示，駐洛杉磯辦事處已經在第一時間啟動緊急應變計畫，包括立即透過僑教中心、橙縣華僑文教中心、僑務委員與當地社團及僑胞等管道，持續瞭解相關資訊，並與收容傷者的各家醫院保持密切聯繫。駐洛杉磯辦事處也會持續瞭解家屬的需求，並即時提供所需的協助。

歐江安表示，台灣民眾如果在美國南加州地區遭遇急難，需要外館協助，可撥打洛杉磯辦事處緊急連絡電話：+1-213-9233591；或請國內親友撥打免付費「旅外國人緊急服務專線」：0800-085-095，或通知外交部緊急聯絡中心，以獲得必要協助。（編輯：蘇志宗）1110516

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