南加州槍擊案致台僑傷亡 僑委會全力提供家屬協助

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（中央社記者黃雅詩台北16日電）美國加州長老教會教堂發生槍擊案，造成台灣僑民1死5傷，僑委會今天表示，僑委會委員長童振源第一時間已指示駐外人員表達慰問，並與當地僑界急難救助協會共同提供家屬協助。

僑委會發布新聞稿指出，美國南加州橙縣拉古伍茲（Laguna Woods）一處基督長老教會教堂在美西時間15日下午舉行禮拜後午餐會時發生槍擊事件，造成台灣僑民1人死亡、5人受傷，警方已逮捕1名亞裔嫌犯。

童振源表示，案發後第一時間已指示橙縣僑教中心啟動緊急聯繫網絡，並透過當地牧師、僑委會僑務榮譽職人員及台灣同鄉會等僑團了解受害者狀況，向受害者家屬表達關心慰問，後續將視需要提供相關協助，並請當地僑胞注意安全。

童振源表示，將配合駐洛杉磯辦事處，透過各項管道隨時掌握相關發展，另將結合橙縣僑界急難救助協會及當地僑界協助後續事宜。

針對近期陸續發生重大意外災害及治安事件，僑委會表示，已指示駐外僑務人員隨時留意僑民安全，並透過各地僑界急難救助協會與當地政府及警政機關密切聯繫，保護僑民生命財產安全。

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僑委會指出，僑委會在全球各地設有104個僑界急難救助協會（https://119.Taiwan-World.Net），將配合駐外館處即時提供僑民各項緊急危難事件的協助。

海外僑民如遇緊急危難事件，請立即撥打駐外館處緊急聯絡電話（各電話請洽網址：https://www.boca.gov.tw/np-49-1.html），或請在台親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，也可利用僑委會「全球僑胞服務數位平臺」（https://Contact.Taiwan-World.Net），透過各僑務據點LINE專線聯繫，以獲得必要協助。（編輯：蘇龍麒）1110516