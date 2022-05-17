加州爾灣台灣長老教會遭槍擊 AIT轉達美政府哀悼

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美國南加州爾灣台灣基督長老教會15日發生槍擊案導致台僑1死5傷。圖為美國民眾16日在教堂外獻花悼念。（美聯社）

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（中央社記者黃雅詩台北17日電）美國南加州爾灣台灣基督長老教會槍擊事件導致台僑1死5傷，外交部表示，美國在台協會（AIT）台北辦事處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）今天致電外交部長吳釗燮，代表美國政府表達高度哀悼之意。

外交部今天舉行例行記者會，發言人歐江安表示，總統蔡英文對此事件表達高度關心，已指示外交部向受害僑民與親屬表達誠摯慰問與哀悼，並全力提供協助。

外交部譴責任何形式的暴力行為。至於兇手的身分與行兇動機等，外交部表示，由於美國警政單位仍在調查中，外交部尊重美方偵查不公開原則，將由美方警方適時對外說明。

歐江安表示，外交部與駐洛杉磯代表處正密切追蹤本案發展，透過各種管道隨時提供僑民所需協助，同時促請美方務必全力保護台灣僑民安全。

外交部強調，駐美代表處各辦事處將會跟當地僑胞、留學生等旅美民眾保持聯繫，提醒旅居美國的台灣民眾，要隨時注意人身安全 ，如果在美國遭遇困難需要協助，可撥打各駐地外館的緊急連絡電話，或撥打免付費的國人旅外緊急服務專線、與外交部緊急聯絡中心聯繫，獲得必要協助。（編輯：郭無患）1110517