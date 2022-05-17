南加州台灣長老教會遭槍擊 總統譴責任何形式暴力

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（中央社記者溫貴香台北17日電）美國南加州爾灣台灣基督長老教會發生槍擊事件。總統府今天嚴正譴責任何形式的暴力行為，總統蔡英文對於鄭達志醫師的不幸罹難表達誠摯哀悼，並指派駐美代表蕭美琴赴加州關心致意並提供必要協助。

總統府發言人張惇涵上午表示，總統府嚴正譴責任何形式的暴力行為，蔡總統對於鄭醫師的不幸罹難表達誠摯哀悼，對於因此事件受傷的台灣僑民表達由衷關心。

他表示，昨天總統聞訊後，已請外交部長吳釗燮及駐美代表蕭美琴表達慰問關懷，指派蕭美琴赴加州關心致意並提供必要協助，總統也請外交單位洽請美方協助保障當地台灣僑民安全。

根據外電報導，加州橘郡警長辦公室表示，當局今天公布，南加州爾灣（Irvine）台灣基督長老教會教堂槍擊案的凶嫌名為大衛．周（David Chou），現年68歲，家住拉斯維加斯（Las Vegas）。

當局已將他依1項謀殺罪狀和5項殺人未遂罪狀記錄在案。

橘郡檢警在記者會指出，槍擊案中挺身阻擋槍手的52歲台裔醫師鄭達志是槍擊案沒有造成更嚴重傷亡的關鍵原因。警方不捨鄭達志並譽為「英雄」。

挺身阻擋槍手的台裔醫師鄭達志為槍擊案沒造成更嚴重傷亡的關鍵原因。（圖取自South Coast Medical Group 網頁southcoastmedgroup.com）

凶嫌昨天在這座以台裔教友為主要成員的教堂，於午餐時間開槍，殺害1人，射傷5人，後來遭教友合力制伏並以電線將他綑綁。

駐洛杉磯辦事處長黃敏境查證指出，凶嫌應是1953年在台出生的移民。（編輯：郭無患）1110517