美國慶遊行傳槍響 槍手躲屋頂掃射民眾尖叫逃命

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（中央社芝加哥4日綜合外電報導）美國芝加哥郊區國慶遊行今天驚傳槍響，釀成至少6死36傷，為獨立紀念日蒙上陰影，警方已拘捕一名嫌疑人。媒體照片顯示，人行道上留有血跡，民眾逃生時遺棄的物品散落一地。

美國國家廣播公司（NBC）地方電視台報導，槍手是從屋頂向觀看遊行的群眾開火。

高地公園（Highland Park）警方表示，經過短暫追捕後，順利逮捕22歲嫌疑人克里莫三世（Robert E. Crimo III）。警方稍早說他「有武裝且危險」。「野獸日報」（Daily Beast）等美國媒體提到，克里莫三世在網路上自稱是饒舌歌手，曾發布多首曲目。

急診室醫師譚普（Brigham Temple）說，高地公園醫院接收的26名受害者年齡從8歲到85歲不等。

流傳在社群媒體的影片畫面顯示，槍聲大作之際，人們驚聲尖叫，揮舞著美國國旗、騎著三輪車或乘坐拖車的孩子們都嚇呆了。

路透社報導，根據一段未經證實、由手機拍攝的影片，可聽見大約30聲連續槍響，稍作停頓後，再次傳出大約30聲連續槍響。兩波槍響之間，可以聽見現場一名女子驚呼：「老天，發生了什麼事？」

與女兒一同觀賞遊行的賈西亞（Amarani Garcia）告訴美國廣播公司新聞網（ABC）芝加哥分台，她聽見槍聲響起，然後停頓一下，她猜想可能是槍手正在重新裝彈，接著聽見更多槍響。

賈西亞說：「人們尖叫逃竄，真的很嚇人。我害怕極了。我和女兒躲在一家小商店裡。這讓我覺得我們不再安全。」

社群媒體上的影片顯示，行進樂隊演奏到一半，突然鳥獸散；從「芝加哥太陽時報」（Chicago Sun-Times）等媒體的照片可以看到，現場還有許多群眾逃生時遺留的隨身物品。

人在現場的哥倫比亞廣播公司（CBS）芝加哥分台數位新聞製作人考夫曼（Elyssa Kaufman）說：「每個人都在逃跑、躲藏和尖叫。」

僅透露名為薩拉（Sara）的36歲居民告訴記者，她聽到「砰、砰、砰、砰、砰」，一開始還以為是遊行活動中火槍射擊的聲音，「我看了看四周，沒看見火槍。那個聲音卻沒停止…接著又是一陣『砰、砰、砰、砰、砰』，我立刻轉身說，『那是槍聲，快跑！』」

美國近期大規模槍擊事件頻傳，總統拜登承諾，將繼續努力終結美國槍枝暴力「流行病」。

拜登說：「我不會放棄對抗槍枝暴力流行病。」他還說，他已於6月下旬將數十年來第一項重大的聯邦槍械安全法案簽署為法律，但「還有更多工作要做」。（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）1110705