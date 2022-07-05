美國慶遊行槍擊釀6死36傷 警拘捕22歲利害關係人

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伊利諾州高地公園4日發生槍擊案，釀成6死36傷，警方已拘捕一名利害關係人克里莫三世（左）。（圖取自twitter.com/LakeCoILSheriff）

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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）伊利諾州芝加哥郊區高地公園（Highland Park）今天舉行的美國國慶遊行驚傳槍擊案，釀成6死36傷，據報警方已拘捕一名利害關係人。

美國國家廣播公司（NBC）地方電視台報導，槍手是從屋頂向觀看遊行的群眾開火。

警方此前已公布22歲的克里莫三世（Robert E. Crimo III）與這起槍擊事件有關。

針對芝加哥郊區今天的美國國慶遊行發生致命大規模槍擊案，總統拜登承諾，將繼續努力終結美國槍枝暴力「流行病」。

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拜登說，伊利諾州高地公園（Highland Park）發生釀成6人喪命的血案後，他和妻子吉兒（Jill Biden）「對在獨立日當天再次替美國社區帶來悲痛且毫無意義的槍枝暴力事件感到震驚」。

拜登說：「我不會放棄對抗槍枝暴力流行病。」他還說，他已於6月下旬將數十年來第一項重大的聯邦槍械安全法案簽署為法律，但「還有更多工作要做」。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1110705