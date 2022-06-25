更多編輯台推薦新聞：
美墮胎憲法保障不再 各方回應與後續影響一次看
國際

美墮胎憲法保障不再 各方回應與後續影響一次看

土耳其激進摧毀世俗民主 薄命跨性女不是愛風塵
國際

土耳其激進摧毀世俗民主 薄命跨性女不是愛風塵

烏克蘭成歐盟候選國 西化長路終於開花
國際

烏克蘭成歐盟候選國 西化長路終於開花

台灣現首例猴痘 感染途徑、症狀、防範一次看
生活

台灣現首例猴痘 感染途徑、症狀、防範一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
拜登
首頁 / 國際

拜登簽署 美國數十年來第一項重大槍械管制法

2022/6/25 22:45
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓25日綜合外電報導）美國總統拜登今天將數十年來第一項重大的聯邦槍械安全法案簽署為法律，他表示，這項法案雖無法令他完全滿意，但仍足以「挽救性命」。

拜登在白宮表示：「雖然這項法案並不盡如我意，但也的確涵蓋了我長久以來主張的行動，足以挽救性命。」稍後他將動身前往歐洲，出席2項重大的外交高峰會。

法案內容不如拜登等民主黨人期望的那麼廣泛，其中包含協助各州避免讓有威脅性的人擁槍的條款，並補上所謂「男友漏洞」（boyfriend loophole），禁止販售槍枝給那些因虐待未婚伴侶而被定罪的人。不過，法案並未禁止販售突擊式步槍和大容量彈匣。

這項法案在背景調查方面採取了一些措施，首度允許查閱有關青少年重大犯罪的資訊，且不准販售槍枝給有家暴犯罪紀錄的人。

法案還提供新的聯邦資金，供實施「紅旗法」（red flag laws）的州運用。「紅旗法」意在避免讓那些被認定對自己或他人構成危險的人持有槍枝。（譯者：張佑之/核稿：陳正健）1110625

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
拜登民調連4週下滑 繼5月底再度觸及個人低點