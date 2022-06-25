拜登簽署 美國數十年來第一項重大槍械管制法

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（中央社華盛頓25日綜合外電報導）美國總統拜登今天將數十年來第一項重大的聯邦槍械安全法案簽署為法律，他表示，這項法案雖無法令他完全滿意，但仍足以「挽救性命」。

拜登在白宮表示：「雖然這項法案並不盡如我意，但也的確涵蓋了我長久以來主張的行動，足以挽救性命。」稍後他將動身前往歐洲，出席2項重大的外交高峰會。

法案內容不如拜登等民主黨人期望的那麼廣泛，其中包含協助各州避免讓有威脅性的人擁槍的條款，並補上所謂「男友漏洞」（boyfriend loophole），禁止販售槍枝給那些因虐待未婚伴侶而被定罪的人。不過，法案並未禁止販售突擊式步槍和大容量彈匣。

這項法案在背景調查方面採取了一些措施，首度允許查閱有關青少年重大犯罪的資訊，且不准販售槍枝給有家暴犯罪紀錄的人。

法案還提供新的聯邦資金，供實施「紅旗法」（red flag laws）的州運用。「紅旗法」意在避免讓那些被認定對自己或他人構成危險的人持有槍枝。（譯者：張佑之/核稿：陳正健）1110625