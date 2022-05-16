美18歲槍手血洗超市 犯案宣言稱白人正被有色人種取代

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（中央社紐約15日綜合外電報導）美國紐約州水牛城（Buffalo）一家連鎖超市昨天發生槍擊血案，釀10死3傷。18歲凶嫌甘德倫疑似在犯案前發表一份長達180頁的宣言，聲稱美國白人正遭到有色人種取代的危機。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，甘德倫（Payton Gendron）在這份疑似由他所撰寫的「白人至上主義宣言」中，不僅詳細交代攻擊非裔的犯案計畫，並闡述自己的種族主義哲學，主題圍繞在一個陰謀集團正試圖透過移民、跨種族婚姻及最終的暴力，讓美國白人被有色人種替換的「大取代」（great replacement）理論。

宣言中所提到的個人出生日期和生平細節，都與在押嫌疑人相符。根據美國國家廣播公司新聞網取得的文件資料，這份宣言的PDF檔最初是在12日晚間8時55分上傳到谷歌文件（Google Docs），也就是槍擊事件發生前2天。

紐約州伊利郡地方檢察官辦公室（Erie County District Attorney’s Office）說，住在紐約州南方小鎮康克林（Conklin）的甘德倫昨晚遭水牛城法院傳訊，他被控犯下一級謀殺罪。

檢察官辦公室說，甘德倫還押，不得保釋，重罪聽證會定於19日上午舉行。

這份宣言自12日發布以來便未再修改，內容詳述犯案計畫。凶嫌宣稱，會選擇在水牛城行凶，是因為在他鄰近地區中，當地「黑人比例最高」。

警方表示，在水牛城連鎖超市Tops Friendly Market受到槍擊的13人中，有11人是非裔。

一名資深執法官員告訴美國國家廣播公司新聞網，當局正努力核實這份文件的真實性。

這名執法官員說：「我們知道有一份據稱是凶嫌所寫的犯案宣言，我們正在努力確認他就是執筆人。」

「紐約郵報」報導，甘德倫說自己是在疫情大流行初期太過無聊上網而「變得更為激進」，強調不是受到認識的人所影響。

他自詡為白人至上主義者並且反猶，在網路上「研究」一番後，開始將全球各地白人生育率低視為一場「危機」。

宣言顯示，他從今年1月就開始計劃槍擊行動，也提到其他出於種族動機的殺戮，還說自己「大致認同」2019年直播血洗紐西蘭基督城清真寺、釀成51死的澳洲槍手塔倫（Brenton Harrison Tarrant）。

根據宣言，甘德倫原本不只計劃攻擊超市，還打算攻擊當地社區。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1110516