水牛城超市10死槍擊血案 凶嫌一度在網路直播

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（中央社紐約14日綜合外電報導）美國一名18歲白人男性今天進入紐約州水牛城（Buffalo）的超市大開殺戒，並一度在串流平台Twitch進行直播。這起血案造成至少10死3傷。

綜合「紐約時報」（The New York Times）和「綜藝」（Variety）報導，當地官員認定，凶嫌是透過架在戰術頭盔上的攝影機來直播攻擊過程。有通報說，錄影畫面顯示，凶嫌把車停到超市外，拔出突襲步槍瞄準停車場民眾並扣下板機，接著走進店內朝其他人開火。

Twitch隸屬於電子商務公司亞馬遜（Amazon）旗下，是知名的遊戲軟體影音串流平台。

Twitch表示，公司在這起血腥暴力開始2分鐘內就已將頻道下架。這個頻道的頁面僅說，頻道「因違反Twitch社區規章或服務規範，目前無法使用」。

Twitch發言人在聲明中說，Twitch「對所有暴力均採取零容忍政策，並加緊腳步因應所有相關事件。我們除了永久封鎖這名用戶，同時採取所有適當步驟，包括監控是否有其他帳號轉播上述內容」。

根據上傳網路論壇4chan的宣言，凶嫌寫說他會用運動攝影機「在Twitch直播攻擊過程」，他做出這項選擇「以讓每個有網路的民眾都可以觀看、錄製」。他還注意到，2019年德國哈雷（Halle）猶太教堂槍擊案也曾在Twitch直播。

其他社群網站貼文顯示，凶嫌為自己列了張清單，當中「待辦事項」包括「繼續撰寫宣言」，以及「在實際攻擊前進行網路直播測試」。

有關當局先前已表示，發生在水牛城Tops Friendly Market的這起血腥槍擊案是「仇恨犯罪，且是有著種族動機的暴力極端主義」。血案所在的社區居民多為非裔，受害者中11人為非裔，2人為白人。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1110515