德州小學攻堅細節曝光 傳槍手躲教室壁櫥伏擊

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（中央社德州尤瓦爾迪27日綜合外電報導）知情人士今天告訴美國有線電視新聞網（CNN），3天前在德州小學開槍的青少年犯案後躲在教室壁櫥，在美國邊境巡邏隊（USBP）人員進入教室時，便現身朝他們開火。

CNN報導，這些人員是24日擊斃槍手的小組成員，當時在槍手開始濫殺師生的1個多小時後攻堅，終結這場造成19名4年級學童和2名教師喪生的攻擊事件。

德州公共安全局（Texas Department of Public Safety）局長麥克洛（Steven McCraw）在記者會上說，攻堅之前，有19名執法人員站在教室外的走廊，但未採取行動，而是等待教室鑰匙與戰術裝備支援。

麥克洛表示，當時現場指揮官認為，凶嫌已從「活躍槍手」（active shooter）轉為「負隅頑抗的嫌犯」（barricaded subject）。

美國媒體提到，根據聯邦調查局（FBI）說法，「活躍槍手」是指積極在人口眾多之處殺戮或試圖殺戮的人；國際警察首長協會（International Association of Chiefs of Police）定義，「負隅頑抗者」是指占據某處，不讓警方接近，也拒絕現身或遵從警方命令的人。

18歲槍手拉莫斯（Salvador Ramos）在德州尤瓦爾迪（Uvalde）洛伯小學（Robb Elementary School）犯案，1個多小時後才遭到擊斃。

根據美國海關與邊境保護局（CBP）人員說法，邊境巡邏隊戰術小組成員進入教室時，有1人手持盾牌，另外至少2人隨後與槍手交火。

一名知情人士透露，據信槍手在等這些人員進教室，然後踢開壁櫥的門開火。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1110528