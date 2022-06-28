更多編輯台推薦新聞：
特派直擊／台灣射箭女團世界盃巴黎站奪冠 國旗歌響徹賽場
運動

特派直擊／台灣射箭女團世界盃巴黎站奪冠 國旗歌響徹賽場

影片／八仙塵爆7週年 空拍直擊昔日水上樂園淪死寂廢墟
生活

影片／八仙塵爆7週年 空拍直擊昔日水上樂園淪死寂廢墟

專訪／台裔小廚神朱如茵懷念台灣夜市 視江振誠為偶像
娛樂

專訪／台裔小廚神朱如茵懷念台灣夜市 視江振誠為偶像

台灣現首例猴痘 感染途徑、症狀、防範一次看
生活

台灣現首例猴痘 感染途徑、症狀、防範一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

新COVID變異株再掀疫情 法衛生部籲民眾戴口罩

2022/6/28 12:25
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴黎27日綜合外電報導）法國衛生部長布吉尼昂（Brigitte Bourguignon）今天表示，隨著COVID-19新變異株再度引發疫情，民眾應在人潮密集處開始再度佩戴口罩，特別是在大眾運輸上。

路透社報導，布吉尼昂告訴法國RTL電台:「我的意思並非說這是強制性要求，但我的確呼籲法國民眾在大眾運輸上佩戴口罩。」她說這麼做是「公民義務」。

布吉尼昂說:「這不僅僅是個建議而已，我要求應該這麼做。」她說在其他密閉區域也應再次佩戴口罩，例如工作場所或商店。

法國過去24小時通報新增1萬7601起感染病例，創下自4月18日以來最多的週一新增確診人數。

5天前，法國疫苗部門首長費雪（Alain Fischer）證實，與其他歐洲國家一樣，法國出現新一波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，並說他個人支持恢復在大眾運輸上強制佩戴口罩。

自5月底以來，法國新增感染人數持續攀升。以7天移動平均線來看，和5月27日的1萬7705例相比，今天新增的7萬1018例已翻了4倍。

儘管如此，總數仍遠低於年初創下的日增36萬6179人確診紀錄。（譯者：陳怡君/核稿：張曉雯）1110628

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族