新COVID變異株再掀疫情 法衛生部籲民眾戴口罩

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（中央社巴黎27日綜合外電報導）法國衛生部長布吉尼昂（Brigitte Bourguignon）今天表示，隨著COVID-19新變異株再度引發疫情，民眾應在人潮密集處開始再度佩戴口罩，特別是在大眾運輸上。

路透社報導，布吉尼昂告訴法國RTL電台:「我的意思並非說這是強制性要求，但我的確呼籲法國民眾在大眾運輸上佩戴口罩。」她說這麼做是「公民義務」。

布吉尼昂說:「這不僅僅是個建議而已，我要求應該這麼做。」她說在其他密閉區域也應再次佩戴口罩，例如工作場所或商店。

法國過去24小時通報新增1萬7601起感染病例，創下自4月18日以來最多的週一新增確診人數。

5天前，法國疫苗部門首長費雪（Alain Fischer）證實，與其他歐洲國家一樣，法國出現新一波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，並說他個人支持恢復在大眾運輸上強制佩戴口罩。

自5月底以來，法國新增感染人數持續攀升。以7天移動平均線來看，和5月27日的1萬7705例相比，今天新增的7萬1018例已翻了4倍。

儘管如此，總數仍遠低於年初創下的日增36萬6179人確診紀錄。（譯者：陳怡君/核稿：張曉雯）1110628