中批危害和平後 美重申：軍機越台海展印太承諾

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（中央社台北28日綜合外電報導）美國海軍P-8A海神式巡邏機24日飛越台灣海峽，中國抱怨美國危害和平和穩定之後，美國軍方今天表示，這架軍機飛越台灣海峽，展現美國對印太地區自由開放的承諾。

美軍印太司令部（U.S. Indo-Pacific Command）的聲明說：「美國海軍艦艇和飛機在這個地區執行任務時，經常與外國軍艦和飛機互動。過境期間與外國軍隊的所有互動都符合國際規範，並不影響行動。」

聲明指出：「美國將繼續在國際法允許的任何地方飛行、航行和執行任務，包括台灣海峽。這架飛機飛越台灣海峽，展現美國對自由和開放印太地區的承諾。」

這架P-8A海神式巡邏機飛越台灣海峽前，台灣戰鬥機上週曾兩次緊急升空，警告中國空軍大規模入侵台灣防空區。

中國本月宣稱「對台灣海峽擁有主權、主權權利和管轄權」，並表示「相關國家聲稱台灣海峽為『國際水域』，是一個虛假的主張」。

但美國和台灣都予以駁斥，主張台灣海峽是國際水域。

近年來，美國軍艦以及其他諸如英國和加拿大等國軍艦駛過台灣海峽，都會引起中國不滿。（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1110628