印度朝聖活動前 警方查獲爆裂物逮2嫌

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（中央社記者林行健新德里28日專電）印度一場宗教朝聖之旅即將登場，北方聯邦屬地查摩與克什米爾（Jammu and Kashmir）警方宣布逮捕2名恐怖嫌犯並截獲一批土製爆裂物，成功阻止了一場潛在恐怖攻擊事件。

當地警方今天在推特宣布，探員根據線報在德拉吉（Draaj）叢林裏查獲5枚土製爆裂物、19顆行動電源、遙控器以及其他電子設備，但未透露行動日期。

警方的另一則推文貼出了查獲的物品，聲稱已有兩名可疑恐怖分子落網，尚有1人在逃。

另方面，「今日印度」（India Today）電視台報導， 3嫌的接頭人已使用無人機，從巴基斯坦運送了至少3批爆裂物到查摩與克什米爾山區。

報導說，被捕的兩嫌坦承犯下今年3月26日以及4月19日發生在科特蘭卡區拉卓里縣（Rajouri）的爆炸案，使用的就是前兩批運抵的爆裂物。

「今日印度」引述警方說，這些嫌犯打算利用第3批運抵的爆裂物，在即將舉行的阿瑪那特朝聖之旅（Amarnath Yatra）活動上發動攻擊。

阿瑪那特朝聖之旅將於30日展開，預計會有以萬計印度教信徒參與，整趟旅程長達40多天，查摩與克什米爾警方已進入高度警戒狀態。

自從印度與巴基斯坦分家以來，克什米爾即因領土爭議以及宗教歧異，長期處於恐怖威脅及分離主義的困擾中。（編輯：黃自強）1110628