美國伊朗代表齊聚卡達 間接談判重啟核協議

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伊朗與美方談判代表28日齊聚卡達，準備展開恢復2015年核子協議的間接談判。圖為2018年伊朗展示加速生產濃縮鈾的離心機。（美聯社）

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（中央社杜哈28日綜合外電報導）官員與媒體今天指出，伊朗最高核談判代表巴格瑞卡尼（Ali Bagheri-Kani）和美方談判代表今天齊聚卡達，準備展開恢復2015年 核子協議 伊朗核協議小百科 正式名稱為聯合全面行動方案（JCPOA），英國、中國、法國、俄羅斯、美國及德國2013年6月與伊朗展開談判，同年11月，達成臨時協議，並於2015年4月敲定最終協議，同年7月14日簽署，美國2018年5月宣布退出核協議

這項協議要求伊朗減少濃縮鈾庫存，並限制使用生產濃縮鈾的離心機

協議要點：

（1）離心機1萬9000多台削減至5060台，為期10年

（2）限制伊朗僅能於1處核設施提煉濃縮鈾

（3）伊朗15年內提煉濃縮鈾純度不得超過3.67%

（4）伊朗低濃縮鈾庫存將從12000公斤減至300公斤，為期15年（12000公斤的低濃縮鈾若提煉，可製造數枚核武） 看更多 關閉 的間接談判。

法新社報導，伊朗通訊社（IRNA）指出，巴格瑞卡尼和他的代表團已經抵達杜哈。美國的伊朗問題特使馬萊（Robert Malley）先前已與卡達副總理兼外長穆罕默德（Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani）舉行會談。

美國與伊朗本週即將舉行的談判，與歐盟參與斡旋的伊朗和各大強權在維也納已經展開超過一年的較大規模談判，並不相干。

美國駐杜哈大使館在推特發文表示，馬萊和穆罕默德會面「商討雙方強有力的夥伴關係，以及致力解決伊朗問題的共同外交努力」。

美國與伊朗在杜哈將以間接方式進行談判，雙方代表分別待在不同房間，透過中間人進行溝通。美國與伊朗並無外交關係。（譯者：戴雅真/核稿：劉學源）1110628