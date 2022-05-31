國際原能總署：伊朗濃縮鈾儲量逾核協議上限18倍

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（中央社維也納30日綜合外電報導）聯合國核子監督機構今天表示，估計伊朗濃縮鈾儲量已增加到2015年核協議規定上限的18倍以上。

國際原子能總署（IAEA）針對伊朗核計畫的最新報告指出，IAEA「估計，截至2022年5月15日，伊朗濃縮鈾總儲量為3809.3公斤」。

2015年伊朗與世界強國簽訂核子協議，規定上限為300公斤特定化合物，相當於濃縮鈾202.8公斤。

這份報告也說，協議規定的濃縮鈾純度上限為3.67%，但伊朗繼續提高純度，已超過協議規定。

純度20%的濃縮鈾庫存現在估計為238.4公斤，自3月上次報告以來增加56.3公斤，而60%純度的濃縮鈾庫存數量為43.1公斤，增加9.9 公斤。

製造核子武器需要大約90%純度的濃縮鈾。

伊朗一直堅稱其核子計畫純屬和平用途。

外交消息人士說，濃縮到60%的鈾數量現在超過IAEA的「大量」門檻。根據IAEA定義，這大約是高於「不能排除製造核爆炸物可能性」的數量。

但同一消息人士指出，在進一步濃縮過程中會損失一些鈾，即達到那個目的實際上「需要超過55公斤」。

IAEA今天發布的另一份報告重申，伊朗馬里凡（Marivan）、瓦拉明（Varamin）和圖庫札巴德（Turquzabad）3個地點先前未申報的核材料問題「未釐清」，IAEA仍存有疑問。

IAEA長期以來多次試著讓伊朗官員對此提出解釋，情況卻依舊如此。

IAEA報告，伊朗已就「第三方破壞污染這些地點的行為」提出解釋，但並未提供證據加以證實。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1110531