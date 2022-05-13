歐盟代表：伊朗核談判已重啟 近協議最後階段

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（中央社德國萬格爾斯12日綜合外電報導）歐洲聯盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）今天表示，在德黑蘭的新會談使陷入僵局的伊朗核計畫協商有了解套，他認為已經非常接近達成協議。

世界強權與伊朗多月來為恢復2015年核子協議展開談判，波瑞爾表示，歐盟特使莫拉（Enrique Mora）的任務進度「比預期還要好」。

波瑞爾在德國召開的七大工業國集團（G7）會議場邊告訴記者：「談判先前陷入膠著，但如今已經重啟。」「很有希望達成最後協議。」

莫拉本週與伊朗首席談判代表巴格瑞（Ali Bagheri）在德黑蘭舉行兩天會談。

與此同時，卡達國王塔米姆（Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani）今天會見伊朗宗教最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）與總統萊希（Ebrahim Raisi），推動核協議談判進展。

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伊朗在2015年與世界強權達成核子協議，伊朗降低核子計畫的規模，以換取減輕制裁。正式名稱為「聯合全面行動方案」（JCPOA）的核子協議，2018年因當時的美國總統川普單方面決定退出，並對伊朗實施懲罰性制裁而被擱置。

隨著川普卸任，國際也恢復重啟協議的努力。在這一年於維也納斷斷續續的會談中，核協議談判協調員莫拉發揮了關鍵作用。（譯者：陳怡君/核稿：戴雅真）1110513