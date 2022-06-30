歐盟轉軸印太有心無力 英國躍躍欲試

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（中央社記者田習如台北30日電）從七大工業國到北約峰會，國際領袖們本週群聚的焦點是對付中俄。即便有俄烏戰爭的當務之急，但美國戰略重心早就轉向印太地區，歐盟和英國也跟進，英國尤其顯得比歐盟有餘裕且積極。

這一週的歐洲政壇很印太，雖仍籠罩在俄烏戰爭的巨大陰影下，但不論剛在28日結束的七大工業國（G7）峰會或是緊接著開幕的北約（NATO）30國峰會，中國對國際秩序的挑戰、台海南海情勢也都是會談重點。

甚至7月1日起輪值歐盟理事會主席國的捷克，在6月中旬暖身的第一場外交活動就是邀請了4大洲55國政壇代表在布拉格（Prague）進行「印太對話」（Prague Dialogue on the Indo-Pacific）。捷克外交部長利帕夫斯基（Jan Lipavský）說，印太將是捷克在主席國任期的地緣外交政策優先事務之一。

美國近年將戰略重心轉軸（pivot）到亞洲且推動北約跟進後，法、德、英、荷四個歐洲國家陸續提出自己的印太政策，歐盟去年也發布了印太策略說帖。

國防安全研究院研究員吳宗翰分析，中國崛起後，世界的重心往印太地區移動，歐盟也要因應，而首要動機是經濟。他指出，歐盟的介入方式以非軍事手段為主，例如綠色轉型、海洋治理、數位發展等都是歐盟印太策略強調的領域。

「在這個區域的結構轉變過程中，歐盟希望能保持平衡、以法治為基礎的國際秩序，」他說。

不過，歐盟的平衡者角色設定可能會跟不上印太情勢變化。美國智庫國際戰略研究所（IISS）6月發表的亞太區域安全評估報告中指出，歐盟堅持走在美國和中國的中間，將會持續降低它對這區域安全的影響力。

尤其俄烏戰爭若拖長，歐盟的許多心力將被牽制在歐陸，「它對印太的關心、未來重心在此不會改變，但觀望可能變多，投入（資源）的時程可能拉長，」吳宗翰說。

北約提出的最新版戰略概念中，對中國帶來的安全威脅首次用力著墨，不過29日一個峰會場邊活動卻出現值得玩味的畫面。在這場由德國馬歇爾基金會（GMF）等智庫合辦的論壇中，三個國家代表被問到怎麼看待中國。

比利時總理德克魯（Alexander De Croo）說，對歐盟而言中國是共同對抗氣候變遷和疫情的夥伴，是科技等領域的競爭者，也是戰略上的對手。他的話充分反映歐盟核心決策國家對中國的複雜心思。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）則是支吾其詞繞了一圈後，含蓄說：「我們想要和平穩定的增進關係，但中國更加探身（forward-leaning）進入這個區域。」反映澳洲在印太的前線位置，話不能說得太挑釁。

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英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）看來最放得開，直言當前第一優先是打敗俄國，「向習近平傳遞清楚訊息」，讓他不會誤判而挑戰台海穩定。她並強調英國對加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）、與印度貿易談判抱持開放進取態度，還呼籲大家「確保台灣有意義的參與國際，因為這也攸關經濟安全」。

英國脫離歐盟後，不論對外經貿或國際政治領域都迫切需要新舞台，占全球國內生產毛額（GDP）60%、政治緊張議題不斷的印太地區，成為英國施展槓桿之力的好地方。從日前國防大臣到陸軍參謀長接連主張增加軍費以因應中、俄威脅，到特拉斯對印太經貿結盟等說法，使英國成為印太地區不可忽視的角色。（編輯：黃自強）1110630