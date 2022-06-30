土耳其通報首起猴痘病例 37歲患者免疫功能不全

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（中央社記者鍾佑貞台北30日電）土耳其衛生部長克扎今天表示，境內出現首例猴痘個案，37歲的患者有免疫缺陷，目前隔離中。猴痘5月爆發以來，世衛組織已接獲50國通報超過3400病例，其中1例病歿。

克扎（Fahrettin Koca）推文指出，已進行疫調，未查到其他病例。他也重申，猴痘透過密切身體接觸傳染。

5月初以來，在猴痘長期流行的西非和中非國家以外，專家發現病例激增，大多新病例發生在西歐。世界衛生組織（WHO）昨天示警，猴痘在世界各地「持續傳播」，可能開始侵襲懷孕婦女、免疫功能不全者以及孩童等高風險群體，各界應提高警覺。

世衛組織表示，對抗猴痘病毒需要「積極」努力，呼籲廣泛收集和分享資料以了解疫苗效力。

世衛組織首席科學家斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）呼籲「在不同群體上仔細研究疫苗…以獲得可大幅適用的資料，並確保將兒童、孕婦和免疫功能不全者納入這些試驗」。

截至今年6月22日，世衛組織已接獲50國的3413例實驗室確診猴痘病例和1例死亡病例通報。病例數達3位數的國家是英國（793）、德國（521）、西班牙（520）、葡萄牙（317）、法國（277）、加拿大（210）、荷蘭（167）和美國（142）。

世衛組織指出，迄今多數病例發生在年輕的男男性行為者身上，主要發生地點為城市地區。

世衛組織緊急委員會上週集會，以判定猴痘是否構成所謂的國際關注公共衛生緊急事件（Public Health Emergency of International Concern, PHEIC），這是世衛可以發出的最高層級警報。

但大多數專家認為還沒有跨過這個門檻。儘管如此，世衛組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）說：「他們認知到事件的緊急性，也認同需要做出積極回應，以遏止進一步蔓延。」（編輯：林憬屏）1110630