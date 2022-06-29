美國猴痘累積306例 急發放5.6萬劑疫苗

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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國衛生當局今天表示，他們將立即發放5萬6000劑猴痘疫苗至高傳染區，數量是目前發放總數的5倍，作為國家免疫策略重大升級的一環。

法新社報導和路透社報導，美國國內目前有306起猴痘病例。今天之前，美國疾病管制暨預防中心（CDC）僅建議提供疫苗給證實有接觸到猴痘病毒的民眾。

疾管中心主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）在簡報中表示：「但現在，我們建議疫苗提供給已知接觸猴痘病毒、接獲公家衛生機關聯繫的人，以及近日曾接觸過猴痘病毒，但可能無法透過疫調和接觸者追蹤確認感染猴痘的人。」

這樣的例子包括最近在已知出現猴痘的場所，或在猴痘傳播的地區有多個性伴侶的男男性接觸者。

瓦倫斯基說，目前這波猴痘疫情5月初開始爆發以來，全球發現4700起病例，其中306例出現在美國，不過都不致命。

美國衛生及公共服務部（HHS）官員布謝（David Boucher）說，聯邦政府截至目前發放了近1萬劑疫苗和300份抗病毒藥物，今天將進一步發放5萬6000劑JYNNEOS疫苗，這款疫苗原本是針對天花研發。

JYNNEOS是一種兩劑型疫苗，兩劑間隔28天，在接種第2劑的2週後會發揮完全功效。

美國政府將在未來幾週將取得額外24萬劑疫苗，預計今年將有160萬劑疫苗可用。

猴痘病毒與天花病毒同屬正痘病毒屬，主要透過密切接觸傳染，會導致皮膚病變疼痛、發燒和紅疹。猴痘病毒引發的疾病沒有天花那麼嚴重，不過對於缺乏免疫力的人來說風險更高。

雖然猴痘早期主要發生在非洲中西部各國，近期卻在其他國家陸續現蹤，令人擔心疫情可能會變得更加普遍。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1110629