國民黨：若陳時中想選舉 就快離開指揮官位置

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（中央社記者劉冠廷台北29日電）國民黨今天表示，目前新冠疫情的防疫還有非常多的工作尚未到位，猴痘也已出現案例，但看不到衛福部長陳時中在討論、關心猴痘疫情；如果陳時中想要選舉，就請趕快離開防疫指揮官的位置。

台灣上週出現首例境外移入猴痘個案，國民黨今天召開「猴痘來襲，陳時中與蔡政府準備好了嗎」記者會，國民黨副秘書長李彥秀表示，猴痘被列為第二類法定傳染病，現在台灣的醫療量能是否真的準備好了，不要只會嘴巴說超前部署，請指揮中心要拿出具體的行動。

國民黨副秘書長兼文傳會主委王育敏表示，目前新冠疫情的防疫還有非常多的工作尚未到位，猴痘也已出現案例，但看不到陳時中在討論、關心猴痘疫情；如果陳時中想要選舉，就請趕快離開防疫指揮官的位置。

王育敏說，陳時中是衛福部長也是防疫指揮官，涉及到所有民眾的健康、福利、權益，如果沒有心在這位置上，就請讓更好的人來，現在離開會背上落跑指揮官的罵名，這也不能怪別人，因為的確就是這樣，在防疫還沒告一段落，就在想自己的政治出路。

受邀出席記者會的中華民國防疫學會理事長王任賢說，台灣對猴痘防疫準備不足，猴痘是親密接觸傳染，潛伏性長；要阻擋這個病毒，第一道防線在關口，民眾要有警覺並主動告知，不然在關口不管怎麼看，都看不出問題，第二則是在醫院，可透過旅遊史、群聚史、接觸史，以及臨床症狀診斷出。

國民黨醫療委員會主委蔡明忠表示，面對猴痘入侵，政府應該要設法提高基層醫療人員的專注力，加強注意病徵外觀、症狀；另外，政府也應說明目前的疫苗庫存、需不需要購買新一代的疫苗，到貨時機在何時。

蔡明忠指出，新冠肺炎一但從法定五級傳染病轉成法定四級，將會衝擊現在已經捉襟見肘的健保體系，後續防範新冠肺炎、照護長新冠患者的費用政府又將如何打算，政府一定要說清楚。（編輯：蘇志宗）1110629