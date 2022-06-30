猴痘疫情蔓延 疾管署提升44國旅遊警示至第二級

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

國際猴痘疫情拉警報，歐美區域最嚴峻，疾管署30日公布，提升全球44國猴痘旅遊疫情建議至第二級警示。（圖取自WHO網頁who.int）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北30日電）國際猴痘疫情拉警報，歐美區域最嚴峻，疾管署今天公布，提升全球44國猴痘旅遊疫情建議至第二級警示（Alert），前往旅遊應避免至可能與不特定人士密切接觸的高風險場域。

衛生福利部疾病管制署下午發布新聞稿表示，自今年5月全球爆發猴痘疫情以來，病例數持續快速增加且受影響國家日益增多，基於受影響國當地可能具暴露風險。疾管署宣布即日起將具本土或不明感染源猴痘個案的44國旅遊疫情建議提升至「第二級：警示（Alert）」。

疾管署指出，全球自5月起於非猴痘疫區爆發疫情以來，截至6月29日全球累計55國報告至少5022例確診，其中以歐洲及美洲區域疫情最為嚴峻，累計病例前五名分別為英國、德國、西班牙、法國、葡萄牙。

世界衛生組織（WHO）6月25日評估，此波疫情於歐洲區域已廣泛爆發，於該區內傳播風險為高，歐洲以外區域考量其傳播模式及各國應對能力，傳播風險則為中。疾管署蒐集監測資料顯示，全球受影響55國，其中11國具報告個案，皆屬境外移入個案，包含台灣。

其餘44國具本土或感染來源不明個案，以歐洲區域27國最多，分別為英國、德國、西班牙、葡萄牙、法國、荷蘭、義大利、比利時、瑞士、愛爾蘭、以色列、奧地利、丹麥、瑞典、波蘭、匈牙利、斯洛維尼亞、捷克、羅馬尼亞、芬蘭、挪威、冰島、希臘、拉脫維亞、馬爾他、喬治亞、盧森堡。

非洲8國次之，為奈及利亞、剛果民主共和國、中非共和國、迦納、喀麥隆、貝南、剛果共和國、南非；美洲7國第三，分別為美國、加拿大、智利、秘魯、巴西、墨西哥、阿根廷。

東地中海區域及西太平洋區域各1國，分別為阿拉伯聯合大公國及澳洲。

疾管署進一步說明，基於當地可能已具社區傳播風險，為提醒民眾注意，將前述具本土或不明感染源猴痘個案44個國家旅遊疫情建議提升至「第二級：警示（Alert）」。

台灣6月24日出現首例自德國境外移入確診病例。疾管署副署長羅一鈞說明，個案病況穩定良好，症狀沒有惡化或變化，仍然在隔離病房隔離治療，現在需要額外注意的是皮膚病灶結痂、脫落狀況，才能評估解除隔離時程。疾管署將嚴密監控國際間疫情變化，視疫情狀況隨時調整旅遊建議範圍。

歐盟疾控中心（ECDC）表示，此波疫情個案多為年輕男性，以親密接觸人際傳播可能性較高。疾管署提醒，猴痘傳播途徑主要包含直接接觸病灶、飛沫及接觸汙染物感染，前往上述國家地區旅遊，應避免前往可能與不特定人士密切接觸社交活動等高風險場域。（編輯：管中維）1110630