更多編輯台推薦新聞：
太空人易骨質疏鬆 數月任務流失數十年骨量
科技

太空人易骨質疏鬆 數月任務流失數十年骨量

同志非西方進口 印尼武吉士族有5種性別
國際

同志非西方進口 印尼武吉士族有5種性別

巴黎市政府首屆台語課結業 學員愛上伍佰、茄子蛋
文化

巴黎市政府首屆台語課結業 學員愛上伍佰、茄子蛋

7月新制 電價調漲、國旅補助、自備杯優惠措施一次看
生活

7月新制 電價調漲、國旅補助、自備杯優惠措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
悠遊國旅個人最高補助1300元 7/4可查優惠旅宿
首頁 / 兩岸
猴痘
首頁 / 兩岸

中國對入境人員排查猴痘

2022/7/1 20:26
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北1日電）全球猴痘疫情持續蔓延之際，中國國家衛健委今天發布新版猴痘防控技術指南，要求入境人員隔離期間，在排查COVID-19感染的同時，各地應主動對入境人員進行猴痘病毒排查。

疾管署今天指出，全球自5月起於非猴痘疫區爆發疫情以來，截至6月29日累計55國報告至少5022例確診，其中以歐洲及美洲區域疫情最為嚴峻。

截至目前，中國大陸未通報猴痘病例。

央視新聞報導，為進一步指導各地做好猴痘疫情防控工作，規範猴痘流行病學調查、接觸者判定和管理、實驗室檢測等工作，中國國家衛生健康委員會組織專家，整合修訂形成了「猴痘防控技術指南（2022年版）」。

「指南」要求疫區歸國人員需注意自我健康監測，出現皮疹等症狀時，應主動就醫，並告知接診醫生疫區旅行史，以助於診斷和治療。若在國外有過接觸史和暴露史，尚未出現症狀，可主動聯繫當地疾控中心進行諮詢和報備。

「指南」並要求各級各類醫療衛生機構日常接診發燒伴出疹病人時，應注意詢問病例流行病學史，同時進行病原學篩查，排除水痘、風疹、麻疹或其他明確病因引起。

「指南」還提到，目前中國尚無抗猴痘病毒藥物，尚在研發疫苗。治療主要包括對症支持治療和繼發性細菌感染的治療。猴痘為自限性疾病，大部分預後良好。嚴重病例常見於年幼兒童、免疫功能低下人群。

「指南」明定，現有入境人員隔離期間，在排查COVID-19感染的同時，各地應主動對入境人員進行猴痘病毒排查，特別是入境前21天內有猴痘疫情報告國旅居史的人員，密切監測出疹情況，發現可疑人員或疑似病例，應按相關規定及時報告轄區疾控機構並轉送定點收治醫療機構。（編輯：楊昇儒）1110701

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀