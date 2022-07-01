法國動盪下歐盟輪值主席謝幕 任務達成交棒捷克

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（中央社記者曾婷瑄巴黎30日專電）法國歐盟輪值主席今晚屆滿，由捷克接棒。法國任期可謂多事之秋，除疫情與總統大選外，俄烏戰爭更是徹底改變歐洲局面。各界認為法國交出不錯的成績單，強勢領導歐洲強化主權與防禦。

法國在歐盟理事會的輪值主席任期於30日晚間屆滿，7月1日起，將由捷克接下輪值主席國之位。

馬克宏政府與歐盟趕末班車，於28到29日半夜，通過關鍵的5項氣候法規，強制成員國大幅減少溫室氣體排放。在眾環境部長馬不停蹄的努力下，讓法國得堪稱優雅謝幕。

回顧這6個月任期，歐洲與法國皆處於馬拉松式的動盪中。2021年接棒前，外界最關心的是法國能否在COVID-19肆虐與總統大選中順利完成任期。

怎料2月24日，俄羅斯攻進烏克蘭，歐洲局勢徹底改變；之前訂定的歐盟議程似乎都須重新排序：俄羅斯制裁、接收難民、軍援烏克蘭等一躍成最迫切議題。

然而盤點成績單，總統府艾里賽宮（Elysée）向迴聲報（Les Echos）表示，戰爭不僅沒有阻擋政府推動已訂下的優先事務，反倒讓馬克宏2021年12月提出的「歐洲主權」概念更加具體。「我們得以透過歐盟的再武裝進一步討論歐洲防禦，及從氣候轉型到減少俄羅斯依賴等議題」。

3月10日登場的凡爾賽峰會，歐盟表示應在2027年前停止使用俄羅斯的化石燃料，也確立歐盟將在北約的架構下重新整備武裝，重拾戰略自主。10天後，歐盟理事會通過歐盟首部防禦白皮書「戰略羅盤」，定義共同威脅與安全策略，內容聚焦俄羅斯、中國與非洲。

有些分析家也表示，在這樣的多事之秋，由歐盟強勢國做主席是有好處的。歐洲智庫羅伯舒曼基金會（Fondation Robert Schuman）研究員莫里斯（Eric Maurice）就表示：「（此時）由具有外交能力的歐盟大國出任輪值主席是有優勢的。」

例如儘管會衝擊歐洲經濟，27個成員國仍在法國強勢推動下一致通過對俄羅斯的數波制裁行動，沒有讓俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Poutine）藉機分化歐盟。歐盟也於4月通過數位服務法與數位市場法，規範勢同壟斷的網路平台業者，樹立監管里程碑。

歐盟最低薪資準則以及卡關5年的大型企業行政執行董事會男女平權綱領也在法國的強力領導下批准通過。

此外，歐盟東擴態度終於大轉彎，排除萬難給予烏克蘭及摩爾多瓦入歐候選資格；各界認為，法國輪值主席也將因歐盟為兩國敞開大門而在史冊留下一筆。

里爾天主教大學政治學教授蕭邦（Thierry Chopin）在接受法國電視一台（TF1）時指出，「法國訂下的優先法案大多獲得了很大的成果」；俄烏戰爭也凸顯了法國上任前提出「歐洲戰略、能源自主」的議程是正確的。

歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）恭賀法國主席任期表現，認為法國達成了「龐大」的任務。

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歐盟理事會輪值主席7月1日正式交棒給捷克共和國，直到2022年結束，這也是捷克史上第二次擔任歐盟主席國。

預計俄烏戰爭將繼續占據重要議程。而自戰爭以來，捷克一向對烏克蘭給予高度支持，積極接受難民與提供援助。馬克宏之前提出的「歐洲政治共同體」也將於捷克任內召開首次會議。捷克是否繼續法國「歐洲主權」的道路，亦或開創新局，將左右動盪歐洲的下一步走向。（編輯：林憬屏）1110701