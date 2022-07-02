俄大幅減供天然氣 德能源部門宣布配給級別

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（中央社柏林2日綜合外電報導）在俄羅斯大幅限制北溪天然氣管線供應量的情況下，德國得為冬天恐出現的天然氣短缺做準備。能源監管機構今天列出供氣優先部門，範圍從家戶、醫院乃至藥廠和紙類生產商等。

路透社報導，根據德國馮克媒體集團（Funke）今天見刊的受訪內容，德國聯邦網路管理局（Federal Network Agency）局長穆勒（Klaus Mueller）說：「我們不能將每種行業都列為同等重要。」

他說：「娛樂相關產品和服務的重要性較低，游泳池或是生產巧克力餅乾顯然也不是那麼不可或缺。」

儘管家戶是最高優先，但穆勒並不排除停氣可能性。

他說：「如果涉及配給，我們將不得不優先減少產業用氣。」

他說：「我可以保證，我們將盡一切努力來避免家戶沒有天然氣。但我們已從新型冠狀病毒危機中學到教訓，我們不應做出不確定是否能達到的承諾。」

德國官員表示，俄羅斯近幾週將北溪（Nord Stream）天然氣管線流量砍半，是為報復西方對俄入侵烏克蘭的制裁。

穆勒表示，依據停氣對商業、經濟和社會的影響，工業消費者將被優先考慮，而紙張對於報紙和藥品包裝仍非常重要。

他說：「新聞自由是項重要權利：在天然氣匱乏的緊急情況下，對資訊的需求將會非常高。」

儘管穆勒強調德國沒有面臨電力、石油或汽油短缺，但他說民眾仍應節約能源來減少天然氣消耗。（譯者：陳怡君/核稿：嚴思祺）1110702