伊朗南部連串強震侵襲 已知5死49傷[影]

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伊朗南部2日發生一連串強烈地震，造成至少5人死亡，49人受傷。（美聯社）

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（中央社德黑蘭2日綜合外電報導）伊朗南部今天發生一連串強烈地震，造成至少5人死亡，49人受傷，數十座建築物受損。

美國地質調查所（USGS）指出，今天有2次地震規模達到6.0，侵襲地點在伊朗霍爾木茲甘省（Hormozgan）港市暨省會阿巴斯（Bandar Abbas）以西。

地質調查所表示，第一次地震今天凌晨2時（台灣凌晨5時30分）過後不久發生在德茲甘鎮（Dezhgan）以北地區；2小時後又發生一次規模5.7地震，接著不久再次出現規模6.0地震。

霍爾木茲甘省長杜斯提（Mehdi Dousti）表示，有5人因地震喪生，建築物受損多半發生在鄰近震央的塞耶科什村（Sayeh Khosh）。

國營電視台、英國「衛報」（The Guardian）報導，有49人受傷；同時畫面顯示，塞耶科什村的住宅被夷為平地。村內因此停電，一片漆黑。

救護車和一般車輛試圖穿越瓦礫覆蓋的道路，驚恐的居民走上街頭，或設法自房屋廢墟中搶救物品。

國營媒體報導，霍爾木茲甘省省會阿巴斯的民眾也在戶外過夜，市內加油站前大排長龍。阿巴斯人口超過50萬，位於震央以東大約100公里處。（譯者：張佑之/核稿：陳正健）1110702

影片來源：Guardian News