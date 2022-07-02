土耳其亞美尼亞關係正常化 將對第3國開放邊界

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（中央社記者鍾佑貞台北2日電）土耳其及亞美尼亞就推動關係正常化的下一步達成共識，土耳其政府昨天宣布，兩國將開放自1993年以來關閉的邊界，供第3國公民通過。雙邊也將盡快重啟直航貨運。

土耳其外交部昨天指出，土耳其及亞美尼亞政府已同意讓其他國家的公民通過兩國邊界。兩國都表示，將這項計畫視為雙邊關係邁向最終「完全正常化」的下一步。

土耳其自1993年以來關閉與亞美尼亞邊界，以抗議亞美尼亞支持亞美尼亞族發動戰事，爭取爭議地區納戈爾諾．卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh）的控制權。納卡區位於亞塞拜然境內，依國際法屬亞塞拜然，但人口以亞美尼亞人為主。土耳其則是亞塞拜然的盟友，兩國具文化及語言淵源。

土耳其、亞美尼亞逾百年的大屠殺爭議，一向是雙邊關係的肉中刺。一般認為，鄂圖曼帝國1915年至1916年間將亞美尼亞人從安納托利亞（Anatolia）東部驅逐至敘利亞沙漠等地方，造成數十萬亞美尼亞人喪命，他們不是被殺害、就是餓死或病歿。

許多歷史學家及亞美尼亞人認為，鄂圖曼帝國當年是系統性預謀策劃屠殺，但也有一些學者對此抱持懷疑態度。土耳其則強烈反對「種族滅絕」說法，強調亞美尼亞誇大死亡人數。

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土耳其、亞美尼亞曾於2009年簽署具里程碑意義和平協議，準備恢復關係並且開放邊界，但是這項協議終究未獲得批准，雙邊持續敵對。協議之所以無法生效，一方面出於亞塞拜然壓力，另一方面則是亞美尼亞憲法法院2010年裁定，兩國關係正常化須以土耳其承認種族滅絕為前提。

土耳其、亞美尼亞今年1月派出特使舉行會談，盼在「不設前提下」全面恢復兩國關係，兩國外交部長也在3月會晤，是多年來首次。第4輪會談昨天於奧地利首都維也納舉行。（編輯：陳惠珍）1110702