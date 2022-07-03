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日本COVID-19增逾2.2萬例 東京連5天增逾3000例

2022/7/3 18:34
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（中央社東京3日綜合外電報導）日本全境今天至少新增2萬2037起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，其中在東京新增3788例，已連續5天單日新增逾3000例，疫情呈現持續升溫趨勢。

日本富士新聞網自行統計，截至今天下午5時10分止，日本全境單日已新增2萬2037例確診病例及5例死亡病例。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增3788例確診病例，較上週日增加1784例，連續16天高於上週同日。最近一週平均單日新增3200.7例，是前一週平均的158.6%。

日本經濟新聞統計，東京都至今累計病例數160萬9781例，包括4579例死亡病例。

與東京都同屬首都圈的神奈川縣今天新增1815例確診病例，較上週日增加753例，連續17天高於上週同日，至今累計病例數78萬5472例，包括2238例死亡病例。

大阪府今天新增2010例確診病例，較上週日增加876例，至今累計病例數102萬867例。

琉球新報報導，沖繩縣今天新增1196起確診病例，較上週日的1268例減少72例，至今累計病例數為25萬7993例。

日本全境最近一週每10萬人口平均新增108.89人染疫，沖繩縣以692.81人連續100天高居日本各地之冠；島根縣以303.65人次之、熊本縣以282.15人排第3名。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110703

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