拜登要求加油站經營者降價 貝佐斯推文批評

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（中央社西雅圖3日綜合外電報導）亞馬遜公司（Amazon.com Inc）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）週末時與白宮再起爭執，這位身家全球第3高的富豪對總統拜登要經營加油站企業降低汽油價格提出批評。

路透社報導，拜登昨天推文指出：「現在是戰爭和全球危機時刻」，要求這些企業降低汽油價格，全美許多地方的油價已漲至每加侖5美元左右。

拜登表示：「降低你們的汽油售價，以反映你們支付這種產品的成本。現在就做。」

貝佐斯不久後推文回應：「哎喲！通貨膨脹對白宮而言是一個太重要的問題，以至於不能一直發表這樣的聲明。這不是直接誤導，就是對基本市場動態有深刻誤解。」

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）今天反駁這樣的批評，稱過去一個月油價每桶已下跌約15美元，但汽油價格「幾乎沒跌」。

尚皮耶推文說：「我猜想，若你認為石油和汽油公司以美國人民為代價、利用市場之力收割創紀錄利潤就是我們經濟運作的方式，這並不令人感到意外。」

貝佐斯過去以來一直與拜登政府爭執不休。今年5月，他指控拜登誤導大眾並責怪政府讓通膨飆漲。（譯者：徐睿承/核稿：劉文瑜）1110704