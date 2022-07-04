寮國6月通膨率23.6% 創22年來新高

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（中央社記者陳家倫河內4日專電）寮國統計局最新數據指出，寮國6月的通膨年增率23.6%，創下22年來新高。持續飆漲的油價與消費價格讓寮國人民荷包縮水，政府成立工作小組並提高最低薪資因應通膨考驗。

寮國時報（Laotian Times）報導，寮國6月的通膨年增率23.6%，改寫2000年5月以來的紀錄、創22年來新高。寮國主管機關表示，石油、煤氣與其他進口商品的價格不斷攀升及寮國基普貶值，這些問題都加劇寮國的通膨。

報導表示，寮國6月的消費者物價指數（CPI）年增率超乎預期，高於政府所設的12%上限。

為了處理經濟問題與燃料危機，寮國政府6月7日成立特別工作小組，負責制定措施確保寮國燃油使用不受影響，並讓燃料價格能根據全球市場波動做出調整。

與此同時，寮國最低薪資7月也開始調漲，根據寮國勞動福利部，低技術勞工的最低薪資從110萬基普上調至120萬基普（約新台幣2400元）；2023年5月開始則繼續上調至130萬基普。（編輯：陳惠珍）1110704