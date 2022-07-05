經濟衰退風險升高 歐元兌美元跌至20年最低點

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（中央社倫敦5日綜合外電報導）由於數據顯示歐元區衰退風險正在增加，加上投資人目睹美國聯邦準備理事會（Fed）為對抗通貨膨脹大幅升息，歐洲央行升息則相對溫和，歐元兌美元匯率今天跌至2002年以來最低。

台灣時間17時前，歐元匯率跌至1歐元兌換1.0306美元，這是1999年歐元誕生以來，首次可能被推至與美元平價。

今天發布的一項重要調查顯示，受到通膨飆升打擊，歐元區6月份經濟成長陷入困境。

標普全球（S&P Global）衡量企業信心的指標製造業採購經理人指數（PMI）從5月的54.8降至6月的52.0。儘管這是16個月以來最低點，但仍高於代表景氣擴張的50。

City Index分析師辛科塔（Fiona Cincotta）告訴法新社：「對於衰退日益升高的擔憂導致歐元走低，美元則因市場押注聯準會將繼續大幅升息以抑制通膨而飆高。」

「歐洲今天的PMI數據凸顯第2季末成長放緩的風險，也讓未來數月經濟活動收縮的可能性上升。」（譯者：楊明暐/核稿：施施）1110705