油氣田工人罷工 挪威天然氣出口估銳減近6成

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社奧斯陸5日綜合外電報導）挪威的石油和天然氣產業組織今天表示，勞資衝突所引發的海上石油工人罷工行動已導致3座油氣田關閉，若罷工延續至9日，挪威的天然氣出口將銳減一半以上。

挪威石油天然氣協會（NOG）透過聲明表示：「罷工行動若自9日開始升級，挪威大陸棚（Norwegian continental shelf）近60%的天然氣出口將會受到影響。」

該協會還說：「挪威供應量占歐洲能源供應的1/4。在俄羅斯削減供應造成天然氣市場極度緊繃的情況下，歐洲只能完全仰賴挪威供應天然氣。」

聲明稱，「這種規模的罷工會為完全依賴（挪威）、以期在秋冬季之前補滿天然氣儲備的國家帶來巨大問題。」

今天稍早，挪威能源巨頭Equinor表示，石油工人在薪資談判破裂後進行罷工，該公司已關閉在3座油氣田的生產設施，並警告接下來將有更多油氣田被迫關閉。

Equinor在聲明中說，上述3座油氣田「每天約可生產8萬9000桶當量，其中天然氣占了2.75萬桶」。

據NOG的說法，一旦罷工行動擴散至工會宣告涉及的所有油田，屆時「每天將減少34萬1000桶當量的石油和111萬7000桶當量的天然氣出口」，這相當於挪威大陸棚天然氣出口總量的約56%。（譯者：施施/核稿：陳正健）1110705