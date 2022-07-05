更多編輯台推薦新聞：
影片／MLB首見中外野傳三壘手三殺守備 雙城延長賽擒白襪
運動

影片／MLB首見中外野傳三壘手三殺守備 雙城延長賽擒白襪

醫建議35歲以上每年乳房超音波 早發現年輕乳癌
生活

醫建議35歲以上每年乳房超音波 早發現年輕乳癌

台版捍衛戰士 前空軍副司令憶飛越中央山脈練炸射「生死10分鐘」
政治

台版捍衛戰士 前空軍副司令憶飛越中央山脈練炸射「生死10分鐘」

體操選手出征國際賽摘1金3銀4銅 瑞莎：讓世界看見台灣
運動

體操選手出征國際賽摘1金3銀4銅 瑞莎：讓世界看見台灣

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

油氣田工人罷工 挪威天然氣出口估銳減近6成

2022/7/5 22:37
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社奧斯陸5日綜合外電報導）挪威的石油和天然氣產業組織今天表示，勞資衝突所引發的海上石油工人罷工行動已導致3座油氣田關閉，若罷工延續至9日，挪威的天然氣出口將銳減一半以上。

挪威石油天然氣協會（NOG）透過聲明表示：「罷工行動若自9日開始升級，挪威大陸棚（Norwegian continental shelf）近60%的天然氣出口將會受到影響。」

該協會還說：「挪威供應量占歐洲能源供應的1/4。在俄羅斯削減供應造成天然氣市場極度緊繃的情況下，歐洲只能完全仰賴挪威供應天然氣。」

聲明稱，「這種規模的罷工會為完全依賴（挪威）、以期在秋冬季之前補滿天然氣儲備的國家帶來巨大問題。」

今天稍早，挪威能源巨頭Equinor表示，石油工人在薪資談判破裂後進行罷工，該公司已關閉在3座油氣田的生產設施，並警告接下來將有更多油氣田被迫關閉。

Equinor在聲明中說，上述3座油氣田「每天約可生產8萬9000桶當量，其中天然氣占了2.75萬桶」。

據NOG的說法，一旦罷工行動擴散至工會宣告涉及的所有油田，屆時「每天將減少34萬1000桶當量的石油和111萬7000桶當量的天然氣出口」，這相當於挪威大陸棚天然氣出口總量的約56%。（譯者：施施/核稿：陳正健）1110705

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族