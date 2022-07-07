助伊朗出售石油到東亞 美制裁中國與阿聯公司

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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國今天對一個由中國、阿拉伯聯合大公國以及其他企業組成的網絡實施制裁，理由是這些公司協助伊朗將石油與石化產品交付和販售到東亞。

美國財政部在聲明中表示，這個網絡的人員和實體利用以波斯灣為據點的空殼公司網絡，協助伊朗企業向中國和其他東亞地區交付和銷售價值數以億計美元的產品。

隨著恢復核子協議的前景黯淡，華府日漸針對伊朗石化產品的出口鎖定中國企業。

德黑蘭和華盛頓上週在杜哈（Doha）舉行間接會談，但在無法就如何挽救核子協議取得突破的情況下結束。根據這項協議，伊朗應該要控制其核子計畫。

美國前總統川普在2018年中止伊朗核子協議，並重新實施制裁，伊朗因此開始違反這項協議的核子限制。伊朗稱其核子計畫是出於和平目的。

負責恐怖主義與金融情報業務的美國財政部次長尼爾森（Brian Nelson）說：「雖然美國致力與伊朗達成協議，尋求共同重返遵守（2015年核協議），但我們將繼續利用所有職權，對伊朗石油和石化產品的銷售實施制裁」。

總部位於伊朗的賈姆石化公司（Jam Petrochemical Company）是遭美國財政部制裁的企業之一，財政部指控這家公司出口石化產品到東亞各地企業，其中許多賣給一家遭美國制裁的公司。

賈姆石化公司尚未立即回覆記者置評要求。

另一家遭鎖定的是阿拉伯聯合大公國的艾德加商業解決方案公司（Edgar Commercial Solutions FZE），美國財政部表示，這家公司向遭制裁的伊朗企業購買並出口石化產品，然後運往中國。

華府表示，艾德加商業解決方案公司利用香港粲澤工業有限公司（Lustro Industry Limited）作為掩護，掩蓋其大量購買石化產品的行為。粲澤工業有限公司也在這次制裁之列。

阿里阿木塔瓦石油石化貿易公司（Ali Almutawa Petroleum and Petrochemical Trading L.L.C.）被控是香港眾祥石化有限公司（Triliance Petrochemical Co. Ltd）的空殼公司，也在此次制裁之列。

路透社目前無法取得這些企業的回應。

儘管美國對伊朗石油出口實施制裁，但過去兩年間，中國煉油廠持續大量購買伊朗石油。石油是伊朗經濟命脈，中國的進口有助德黑蘭維持生計。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1110707