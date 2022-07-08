陸媒：日美軍方施壓岸田政府 助美部署中導部隊

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（中央社台北8日電）北京環球時報今天引述消息人士報導，日美軍方去年以來企圖誘導、施壓岸田政府，協助美國在日本西南諸島部署中程彈道飛彈部隊，透過加強第一島鏈建設，實現對中國的一體化威懾。

報導說，從公開報導和各種動向情況來看，美方已啟動多域特遣部隊（MDTF）的陸基中導裝配工作，將MDTF優先部署在第一島鏈，對印太地區安全造成重大隱患。

報導表示，岸田政府雖尚未公開對美國在日本部署中導作出最終決斷，但由於陸基中導裝備靈活性強，日本自衛隊已實質性推動中導部署的前期準備工作。去年11月，美印太司令阿基里諾（John Aquilino）在日自衛隊統合幕僚長山崎幸二的陪同下，視察了日本西南諸島的軍事基地整備情況。

此外，今年1月，日美召開「2+2」會談並發表聯合聲明稱，美軍與日本自衛隊將逐步加強對西南諸島軍事設施的共享使用。

據指出，與美國在韓國部署「終端高空防衛系統」（THAAD，薩德）反導系統不同，部署陸基中導無須就地建設大型基礎設施，可由MDTF異地裝配後，機動、迅速進駐美日軍事基地。

報導引述中國軍事專家宋忠平分析，美國若在日本西南諸島部署陸基中導將嚴重威脅中國的國家安全，也會讓美國更多介入中國周邊事態。

他並表示，一旦陸基中導成為常態化的武器裝備，必然引起軍備競賽，不利於印太地區的和平與穩定。

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宋忠平認為，「日美密謀勾連的本質反映出日本企圖聯合美國共同對抗中國的險惡用心」；試圖將西南諸島作為挑釁中國的前沿陣地，勢必引起中方反制。

他強調，日本自衛隊不顧印太地區安全，一意孤行與美勾連，意圖實現其防衛解禁、軍事擴張的危險陰謀，不僅將嚴重威脅中日關係正常發展，也將對地區和平安全造成嚴重損害，「如不懸崖勒馬，將後患無窮。日本也必將首當其衝」。（編輯：周慧盈/曹宇帆）1110708