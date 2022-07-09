安倍遇刺柬埔寨10日全國哀悼 越南致慰問電

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（中央社台北9日電）日本前首相安倍晉三8日遭槍擊身亡，柬埔寨總理洪森表示震驚與哀痛，今天宣布10日舉國哀悼一天。越南總理范明正8日發出慰問電，致上深切的哀悼。

洪森（Hun Sen）今天在臉書（Facebook）上宣布，柬埔寨10日舉國哀悼一天，以表達對安倍的敬意。

洪森8日表示，安倍晉三是柬埔寨長久以來的好朋友，也是他多年的好朋友，安倍擔任首相期間，兩人就提升柬埔寨與日本的雙邊關係緊密合作，包括柬、日在2013年升級為戰略夥伴關係。

洪森說，外界將深深懷念安倍，他的遺緒也會被世人永遠記住。

越南8日深夜發出慰問電，臉書專頁「越南政府訊息」表示，得知安倍晉三過世的消息，范明正（Pham Minh Chinh）已代表越南黨、政府和人民向日本自民黨總裁、日本首相岸田文雄致慰問電。

范明正在慰問電中向日本政府、人民及安倍晉三家屬致上最深切的哀悼，他表示珍惜安倍給予越南國家和人民的特殊情感與幫助，並且感謝安倍對越、日廣泛戰略夥伴關係所給予的支持。

越南外交部長裴青山（Bui Thanh Son）8日也向日本外務大臣林芳正致慰問電。（編輯：馮昭）1110709