相機快門按不停 韓國ARTE MUSEUM結合在地特色

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（中央社記者余曉涵台北10日電）位於韓國江原道江陵的ARTE MUSEUM去年正式開幕，12大展區各有各的特色，讓旅客的相機不離手外，展覽也結合在地特色，像是江陵館才能看到阿里郎天燈秀。

韓國多媒體藝術展覽館ARTE MUSEUM在濟州及麗水都有展館，均融入當地特色，成為旅客造訪的清單之一，去年ARTE MUSEUM在江原道江陵擴點，規劃12大展區各有各的特色，讓旅客彷彿置身於展品當中，相機快門拍不停，展區也定期更新。

江陵的ARTE MUSEUM共有Flower、Waterfall Infinite、Beach、Forest、Garden（Gangwon）、Wave Circle、Cave、Star、Thunder、Sun、Live Sketchbook及Tea Bar展區。

其中館內利用影像、鏡像、聲音、香氣等，營造出充滿力量的媒體藝術體驗空間，入場後可以在寬闊的黑暗空間裡看到夢幻般的世界，其中Beach展區，踏入後將會有不斷拍打的海浪，讓旅客彷彿身在海邊，聆聽著海浪聲音。

Forest展區則是以四季為主題，每種季節都有不同吉祥物會現身，打造出四季的變化；Thunder則是讓旅客體驗到閃電雨打雷的大自然的壯闊；Live Sketchbook則是可以與旅客互動，旅客可將自己的畫作投影在螢幕上；Flower以各式花朵為主題，讓旅客彷彿身在繁花似錦的花園中。

旅客造訪最不能錯過的則是Garden（Gangwon）展區，展區除了有各式名畫外，更有當地特色景點，還有在江陵館才能看到的阿里郎天燈秀，讓旅客感受韓國文化。

Tea Bar則是需要額外付費的休憩區，桌面透過影像呈現，讓月亮倒影在每名旅客的杯中，旁邊還有許多花瓣散落在地，旅客彷彿位在花叢下賞月。

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江陵除了ARTE MUSEUM適合拍照外，位於江陵的注文津香湖海邊則是偶像團體防彈少年團（BTS）粉絲必拍景點，這裡有一座公車站是為了BTS在2017年初發行的專輯封面搭建而成，雖然一度曾被拆除，但江陵市因應旅客需求，重新還原公車站，讓不少旅客駐足朝聖。

喜愛韓劇鬼怪的旅客，則是可以順便到附近的領津海邊，朝聖劇中拍攝男主角將蕎麥花送給女主角的取景地防沙堤，不少旅客會自備花束及象徵女主角的紅圍巾，模仿劇中場景拍出不一樣的遊玩照片。（編輯：管中維）1110710