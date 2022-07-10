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日本參議院選舉出口民調 執政聯盟可拿過半席次
首頁 / 國際

日參院選舉 NHK出口民調：執政聯盟維持多數優勢

2022/7/10 19:38
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（中央社東京10日綜合外電報導）在前首相安倍晉三8日遭槍殺身亡後，日本今天如期舉行第26屆參議院大選投開票，日本媒體NHK估算，執政聯盟將維持在參議院的多數優勢。

本屆參議院大選共有545人角逐125個區域及比例代表席次。

參議院議員總數248席，其中100席依比例代表制選出，另外148席從各區域選區選出；憲法規定每3年改選半數，也就是50席比例代表及74席區域議員。這次改選半數再加上1席補選，所以應選席次總計125席。

自民黨與公明黨目前擁有70席，只要能在改選125席中拿下55席，就能取得參院過半數席次。

路透社報導，根據日本放送協會（NHK）出口民調，首相岸田文雄的自民黨與聯合執政的公明黨將拿下125席中的69至83席。

分析家原本預測，安倍遇刺將提振自民黨選情。根據出口民調，自民黨這次選舉將贏得59至69席。

正式結果預期明天公布。

安倍晉三是自民黨重要人物，也是日本史上在位最長的首相，縱橫日本政壇近30年，在國內外都具相當影響力。8日他在奈良輔選站台遭遇槍擊，不幸身亡。（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）1110710

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