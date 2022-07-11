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西班牙第2波熱浪發威 高溫飆破攝氏43度

2022/7/11 11:52（7/11 13:03 更新）
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圖為西班牙孩童們6月12日到海灘戲水消暑。（中央社檔案照片）
圖為西班牙孩童們6月12日到海灘戲水消暑。（中央社檔案照片）
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（中央社馬德里10日綜合外電報導）西班牙第2波熱浪發威，今天氣溫飆至攝氏43度。民眾到公園陰涼處乘涼、前往海灘戲水、或者大口灌下冰飲來消暑。

路透社報導，西班牙國家氣象局（AEMET）表示，夏季豔陽高照加上來自北非的熱空氣，各地氣溫飆升，這波熱浪料將持續到14日。

根據天氣預報，西班牙南部塞維亞省（Seville）附近的瓜達幾維河（Guadalquivir river）與西部的巴達霍斯（Badajoz）今天創下攝氏43度高溫。

住在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比（Abu Dhabi）的45歲遊客拉夏（Rasha）表示，熱浪是假期的「不速之客」，儘管天氣炎熱影響心情，「但與沙漠相比，還是比較好」。

來自瓜地馬拉的37歲建築工人拉薩洛坤（Lazaro Cun）在馬德里的田園之家公園（Casa de Campo）陰涼處乘涼。他說：「天氣很熱，但至少會有陣陣微風，讓人感覺舒服點。」

西班牙國家氣象局發言人告訴路透社，南部部分地區氣溫料將升至攝氏44度；中部和西部部分地區12日和13日也可能達到攝氏42度。他還說，熱浪期間發生森林大火的風險也很高。

地方當局今天表示，90名消防人員正在北部的拉里奧哈（La Rioja）與昨晚開始延燒的山火拚搏。

西班牙今年第一波熱浪於6月來襲，創下自1981年以來最早出現熱浪的紀錄。根據氣象局，中部和南部部分地區溫度都超過攝氏40度。（譯者：陳怡君/核稿：劉文瑜）1110711

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