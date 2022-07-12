應對中國 美國務院顧問：北約亞洲關係有重大轉變

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（中央社首爾12日綜合外電報導）美國一位高階外交官告訴路透社，最近4位亞太領袖出席北大西洋公約組織（NATO）峰會，反映美國為更妥善應對中國而尋求擴大的跨大西洋安全夥伴關係，有了「重大轉變」。

美國國務院顧問查列特（Derek Chollet）今天在首爾受訪時表示，他看到南韓和北約合作的「巨大潛力」。

「我認為，過去這10年我們看到的最重大改變之一，就是跨大西洋夥伴和我們在印太的夥伴之間的關係日益成長。」

上月尹錫悅成為首位參加北約峰會的南韓總統，面對北韓不斷演變的核子威脅，他尋求在全球舞台扮演更大角色，並與歐洲建立夥伴關係。

查列特表示，尹錫悅與日本、澳洲、紐西蘭三國領袖參與峰會，以及北約新通過的戰略概念首次把中國列為關切，都「相當具有歷史意義」，「是非常密切的夥伴關係的開端」。

查列特說：「我清楚記得，十年前，試著與歐洲盟國談到印太重要性時，很難讓他們投注太多關注，現在情況有了重大改變。」

「我們對待中國的基礎或原則…與夥伴和盟友一致。」

查列特還表示，儘管日韓因歷史宿怨而關係緊繃，仍希望美日韓三邊安全合作更加強固。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110712