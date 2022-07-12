東京COVID-19確診再逾萬例 至少10地創單日新高

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（中央社東京12日綜合外電報導）日本專家認為日本已進入COVID-19（2019冠狀病毒疾病）第7波疫情，東京今天新增確診病例時隔約4個月再逾萬例，包括沖繩在內至少有10地單日新增再創當地新高紀錄。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增1萬1511例確診病例，時隔約4個月單日新增再逾萬例。

東京都上次單日新增逾萬例是今年3月16日，今天新增確診病例是上週二病例數約2.2倍，增加6209例，疫情持續快速擴大。

今天新增確診病例創當地歷史新高紀錄至少有10地，包括鹿兒島縣的1517例、和歌山縣的609例、長崎縣的849例、沖繩縣的3436例、山口縣的527例、大分縣的1113例、愛媛縣的1014例、鳥取縣的429例、島根縣的1262例、青森縣的699例。

琉球新報報導，沖繩縣今天新增3436例確診病例，創歷史新高紀錄，較上週二的2266例增加1170例，至今累計病例數27萬7329例。

日本全境最近一週每10萬人口平均新增257.55人染疫，沖繩縣以1025.64人連續109天高居日本各地之冠；島根縣以697.81人次之、熊本縣以590.28人排第3。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1110712