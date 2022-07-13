美財政部次長提名人：欲限制中國全球借貸影響力

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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國財政部首席金融外交官員提名人夏包今天表示，希望藉由與國際金融機構和開發銀行合作，為各國提供借貸選擇，來限制中國日益增長的全球借貸影響力。

美國總統拜登提名喬治華盛頓大學教授、前歐巴馬政府經濟顧問夏包（Jay Shambaugh）出任負責國際事務的財政部副部長。這項人事案若獲得確認，夏包將填補自拜登政府2021年1月上任以來一直空缺的財政部重要職位。

夏包在聯邦參議院財政委員會的提名聽證會上說，中國國家推動的經濟模式和美國由法治、透明度和市場驅動的經濟模式之間存在競爭。

他說，在與世界銀行（World Bank）和國際貨幣基金（IMF）等機構合作時，他將尋求「為各國提供一個與中國往來的良好替代選擇，無論是通過貸款還是其他形式的接觸」。

夏包說，中國不應再被視為有資格獲得世界銀行貸款的開發中國家。他還說，希望確保流向較貧窮國家的國際貨幣基金特別提款權（Special Drawing Rights, SDR）貨幣儲備不會被用來償還參與中國「一帶一路」基礎建設計畫而欠下的債務。

對於拜登政府是否考慮降低前川普政府對中國商品加徵的部分關稅，夏包附和美國財長葉倫（Janet Yellen）的說法；葉倫認為，其中部分加徵關稅「不是很有戰略意義」。夏包說，應該重新評估，因為加徵這些關稅以來，經濟方面已經出現變化。

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關於財政部在監管美國主要貿易夥伴匯率操縱所扮演的角色，夏包表示，他的工作將遠遠超出每6個月發布一次匯率操縱報告。

他說，無論財政部是否會在報告中將一些國家列為匯率操縱國，財政部仍必須與這些國家接觸，確保它們履行對七大工業國集團（G7）、20國集團（G20）和國際貨幣基金的承諾，避免為獲得貿易優勢而操縱本國貨幣。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1110713