小馬可仕當總統 菲律賓民眾最關心通膨和加薪

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民調顯示，菲律賓民眾對小馬可仕政府最大的期待是平抑物價，57%民眾希望新政府能控制通貨膨脹。圖為馬尼拉民眾在超市採購，照片攝於7月4日。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 111年7月13日

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（中央社記者陳妍君馬尼拉13日專電）民調顯示，菲律賓民眾對小馬可仕政府最大的期待是平抑物價，57%民眾希望新政府能控制通貨膨脹，其次依序為增加勞工薪資、減少貧困人口和創造更多工作機會。

菲國總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）上任至今約2週。這項民調在小馬可仕就職前，於6月24日到27日進行。

菲國民調機構「亞洲脈動」（Pulse Asia）昨天公布調查結果，顯示57%受訪者希望新政府控制通膨、45%受訪者期待增加勞工薪資、33%民眾希望減少貧困、29%受訪者期待增加工作機會。

菲律賓統計署數據顯示，6月通膨率飆高到6.1%，創2018年10月以來新高。另一方面，菲律賓披索持續貶值，昨天收盤匯率跌到1美元兌56.37披索，創下18年來新低。

小馬可仕上任後施政重點為經濟復甦。他在首場內閣閣員會議中說，各部會首長「最終遵循的核心政策將是我們的經濟管理團隊制定的政策」。團隊成員包括財政部長狄歐克諾（Benjamin Diokno）、央行總裁米達拉（Felipe Medalla）和國家經濟發展局（NEDA）局長巴里薩坎（Arsenio Balisacan）。

狄歐克諾6日說，菲律賓通膨飆漲主因包括油價攀升及肉類、魚類等產品供應問題，政府將持續進口這些供應量不足的產品。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊下，2020年菲律賓經濟萎縮9.5%。去年走出經濟衰退，經濟成長率為5.6%；今年菲國政府預估經濟成長率將達6.5%到7.5%，預估通膨率4.5%到5.5%。（編輯：陳惠珍）1110713