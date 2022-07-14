劉曉波逝世5週年 美CECC誓言續為中國人權發聲

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（中央社記者徐薇婷華盛頓13日專電）今天是諾貝爾和平獎得主劉曉波逝世5週年，美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）主席表示，他們會持續紀念劉曉波，為中國人權發聲，相信有朝一日中國人民能奮鬥成功。

中國民運人士劉曉波2008年因起草「零八憲章」，隔年被北京法院以「煽動顛覆國家政權罪」判刑11年，2017年7月13日因肝癌在保外就醫期間病逝，享壽61歲。

為紀念劉曉波辭世5週年，擔任CECC共同主席的民主黨籍參議員默克利（Jeff Merkley）、民主黨籍眾議員麥高文（James McGovern）今天發表聯合聲明，讚許劉曉波仍鼓舞中國內部所有尋求正義、自由及人權的人們。

兩位主席表示，他們會持續記得劉曉波的成就，它展現人權民主在中國並非外來概念，而是深植在中國歷史、現今民運人士追尋的改革當中。他們也會持續紀念劉曉波，因為目前要在中國、甚至是香港紀念他，危險性仍太高。

他們也承諾，未來會繼續堅持不懈地公開指責中國政府人權侵害作為，努力提升外界對中國境內或流亡海外的法律改革者、學術自由捍衛者、獨立新聞工作者、人權捍衛者及民運人士的支持，同時也會持續敦促美國政府、盟國夥伴及聯合國效法。

他們說：「中國內部爭取改革、權益保護的努力時不時就遭到殘酷鎮壓，國際社會必須齊聲要求中國政府遵循國際標準、釋放良心犯及停止種族滅絕，這相當重要。」

即便面對北京當局鎮壓，兩位主席仍樂觀認為，相信有朝一日中國人民能成功爭取尊嚴及人權，「屆時劉曉波將理所當然在中國被視為英雄」。（編輯：郭中翰）1110714