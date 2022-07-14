法國慶閱兵邀東歐9國士兵開場 象徵盟友團結

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（中央社記者曾婷瑄巴黎14日專電）法國14日歡慶國慶巴士底日，今年閱兵大典法國邀請北約東歐9個成員國士兵與國旗為遊行隊伍開場，強調與俄羅斯鄰國盟友的團結。今年也是首度出現歐盟與北約旗幟，極具象徵意義。

法國今天慶祝國慶巴士底日，早上在凱旋門前進行傳統閱兵遊行與飛機表演。受俄烏戰爭影響，也成為今年閱兵儀式體現的主要精神。

作為法國國慶，儘管儀式沒有邀請烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）致詞或提及烏克蘭人民，但今年典禮用不同方式，強調法國與俄烏戰爭受害國站在同一陣線。

在俄烏戰爭脈絡下，今年閱兵大典邀請愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、波蘭、捷克、斯洛維亞、匈牙利、羅馬尼亞、保加利亞9個北大西洋公約組織（NATO）東歐會員國，各國派出6名士兵，手持國旗為遊行領軍開場。

這9個國家大多為俄羅斯或烏克蘭鄰國，直接受到俄羅斯侵略影響。除了9國國旗外，法國國慶閱兵也首次出現歐盟以及北約旗幟，極具象徵意義。

此外，空中演出也展現軍事合作：除法國自身飛機外，還有2架賣給希臘的飆風戰鬥機、3架德國、比利時和西班牙的運輸機、義大利 C-130運輸機，以及1架首次登場的美國MQ-9「收割者」無人機。作為象徵，今早典禮中鳴放3響法製凱撒式自走砲，也是法國提供烏克蘭的抗俄利器。

法國政府新聞稿寫道，「法國記掛侵略，希望向夥伴和盟友展現堅定的承諾」。

今年遊行的口號為「共享火焰」，據政府表示有3重意義。第一是軍隊與國家的聯繫；第二是紀念二戰時法國抵抗軍隊從德軍手中解放巴黎的「解放之火」；第三則是目前因2024巴黎奧運而由法國保管的奧運火焰。

法國軍隊也強調，歷史前車之鑑就在眼前，戰事重回歐洲，如尖銳警鐘，提醒「沒有事情是理所當然的」。

法國國慶又稱巴士底日，紀念在1789年7月14日巴黎群眾攻克了象徵封建統治的巴士底監獄，從而揭開法國大革命，推翻王權、還政於民的序幕。（編輯：韋樞）1110714