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法國國慶閱兵 反映俄烏戰爭盟邦團結一致

2022/7/14 22:48
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（中央社巴黎14日綜合外電報導）法國巴黎今天舉行傳統的巴士底日（國慶日）閱兵活動，在進行到對北大西洋公約組織（NATO）東歐盟國加以推崇時，反映出了盟邦在烏克蘭戰事中團結一致。

法新社報導，在俄羅斯2月間發起進攻後部署在烏克蘭鄰近地區的法軍，在閱兵式中的地位特殊。法國總統馬克宏、政府官員以及法國和外國貴賓出席了今天的閱兵。

馬克宏辦公室的一名官員說：「閱兵活動反映出而且考量到目前的戰略脈絡。」

「其中構想在凸顯我國與盟邦的戰略團結。」

俄軍侵烏至今已近5個月，今天在巴黎香榭麗舍大道（Champs-Elysees）舉行的閱兵，一開始由9個法國盟邦的國旗出場，其中多數是俄羅斯或烏克蘭的鄰國，包括愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、波蘭、捷克、斯洛伐克、匈牙利、羅馬尼亞和保加利亞。

緊接著出場的是法國駐紮在北約東翼分遣隊的代表部隊。在俄軍展開侵烏行動數天後，法國即加速部署500名官兵到羅馬尼亞，並表示，願在情況需要時加派部隊。

法國還參與了在愛沙尼亞的地面和空中行動，同時派出飆風式（Rafale）戰鬥機加強波蘭空防。

今天閱兵約有6300名部隊參與，其中5000人步行。近日侵襲法國的嚴重熱浪今天有所緩和，巴黎市中心區的氣溫降到可以耐受的攝氏25度，使穿著全套軍服的閱兵部隊鬆了一大口氣。

閱兵出動了64架軍機、25架直升機、200匹軍馬和181部機動車輛。

閱兵最精彩的飛行表演出動了法國歐洲盟邦以及法蘭西巡邏兵（Patrouille de France）戰鬥機中隊的戰機，美國影星湯姆克魯斯（Tom Cruise）主演的「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）一片在今年坎城影展首映時，法蘭西巡邏兵的戰機也曾飛越坎城上空。（譯者：張佑之/核稿：陳政一）1110714

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