中印邊界衝突 達賴：動武作法已過時

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（中央社記者林行健新德里15日專電）即將到拉達克（Ladakh）講道一個月的藏人精神領袖達賴喇嘛，今天呼籲中國與印度和平解決邊界衝突，並稱動刀槍的時代已經過去。拉達克是中國與印度於2020年發生流血衝突的地區。

達賴喇嘛昨天上午自西藏流亡政府所在地達蘭薩拉（Dharamshala）啟程出訪拉達克，將到當地一間寺廟講道一個月。他昨天先在查摩（Jammu）歇腳，今天換乘飛機繼續旅程。

這也是達賴喇嘛在全球爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以來，首次離開達蘭薩拉。

根據「今日印度」電視台今天的報導，達賴喇嘛被印度媒體問及中印邊界爭議時回應，印度與中國是鄰居，應透過對話及和平方式解決爭端，「動用軍事力量的作法已經過時」。

2020年6月，印度與中國的士兵在拉達克的加萬谷（Galwan Valley）發生鬥毆，印方20人身亡、中方死傷人數不明，此後兩國加強邊界兵力部署，關係陷入緊繃，雙方迄今召開15輪軍長級會談，但最近幾輪陷入僵局。

媒體報導，印度與中國預定在17日舉行第16輪軍長級會談，達賴喇嘛此次出訪的時機與地點敏感，外界普遍猜測將引起北京的激烈反應。但「德干前鋒報」（Deccan Herald）今天引述不具名印度官員說，達賴喇嘛此行完全是「宗教性質」，沒有人應該抗議。

印度總理莫迪（Narendra Modi）6日致電祝賀達賴喇嘛87歲生日快樂，當時中國外交部發言人趙立堅援引「一中政策」，要求印度停止利用西藏議題干預中國內政。

達賴喇嘛1959年從西藏拉薩出逃印度，在印度的達蘭薩拉成立藏人行政中央，也就是西藏流亡政府，被北京視為危險「分裂主義分子」。

但達賴喇嘛利用此次出訪重申「中間道路」理念，稱他為西藏爭取的是真正的自治，而非獨立。

根據電視台轉播，達賴喇嘛向印度媒體說，雖然有人批評他是分離分子，但愈來愈多的中國人如今瞭解，他無意追求西藏獨立，而是希望爭取「有意義的自治」，妥善保存藏傳佛教文化。（編輯：陳惠珍）1110715