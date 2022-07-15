美國52輛校車赴參議員家門口 抗議槍枝暴力

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（中央社休士頓14日綜合外電報導）一支由50多輛校車組成、為抗議槍支暴力而遊行的車隊，今天前往支持擁槍的德州聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）住家和辦公室。

美國「新聞週刊」（Newsweek）報導，槍枝管制倡導組織「更換裁決者」（Change the Ref）帶領這支52輛校車組成的車隊前往克魯茲的辦公室，首先停在他家門前。52輛校車總計有4368個空座位，這是2020年以來死於槍支暴力的兒童人數。

這些校車用許多校園槍擊罹難者的遺物和紀念品裝飾，包括頒發給2012年康乃狄克州桑迪胡克小學（Sandy Hook）槍擊案受害幼童柯瓦斯基（Chase Kowalski）的一張幼兒園畢業證書，以及2018年佛羅里達州派克蘭市（Parkland）校園槍擊案受害者奧利佛（Joaquin Oliver）穿的一件NBA球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）球衣。

奧利佛的父親曼紐爾（Manuel Oliver）和母親派翠西亞（Patricia）是「更換裁決者」的共同創辦人。這次抗議活動被稱為「全國步槍協會兒童博物館」（The NRA Children's Museum），參加的校車今天上午首先前往克魯茲位在休士頓的家門外停留，接著再到他的辦公室前聚集。

活動目標是要求克魯茲支持立法，為那些想購買槍枝的人進行全面背景調查。

曼紐爾將兒子去世前5年手寫的一封信送到克魯茲家，儘管他被告知克魯茲不在家。曼紐爾說，他和妻子在奧利佛死後1個月發現這封信。

12歲的奧利佛寫道：「我寫這封信是想和你們談談，我們該如何解決槍枝法運動的問題。你們當中大多數人對全面背景調查有疑問。你們為何要對背景調查火冒三丈，這都是為了你們好，也許你們喜歡讓瘋子擁有死亡機器。你們若是清白的，就不該對背景調查有任何反對意見。」

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曼紐爾在克魯茲辦公室外對媒體表示：「如果你是參議員，而你也認為正在發生的那些事無所謂，請看看你辦公室外的黃色校車。」

克魯茲積極捍衛擁槍權利，兩個月前德州尤瓦爾迪鎮（Uvalde）的洛伯小學（Robb Elementary School）發生槍擊案，19名學童和兩名教師死亡，迫使全美立法者討論改革槍枝管制規定。克魯茲的意見是，加強校園執法比加強槍枝管制更有效。（譯者：楊明暐/核稿：陳昱婷）1110715